Зеленский – России: Учите слова "репарации" и "контрибуции"

"Ровно два года назад в Украине был зафиксирован первый случай COVID-19. Первые недели борьбы с ним были сверхсложными. Но мы были едиными, а значит – сильными, а значит – выстояли. Ровно неделю назад Украину атаковал другой вирус. Другая болезнь. И те, кто страдает тяжелой аннексией и оккупацией чужих земель. Неделю назад, в 4.00, Россия вторглась в Украину. Острый приступ агрессии, мания величия, мания преследования. Трудные психологические комплексы и как следствие – ракетные комплексы. Реактивная артиллерия. Танки и другая бронетехника – просто как саранча", – говорит Зеленский.
Он отметил, что первые часы и дни полномасштабной войны были сверхсложными. Но украинцы были едиными, а значит – сильными, и выстояли. Так будет и дальше.
"Стоим так, что оккупанты вынуждены были менять тактику. Ракетно-бомбовые удары России по украинским городам – это признание, что не смогли сделать ничего существенного на земле. Все линии нашей обороны – сохранены. Ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Они подавлены. Они обречены. Киев выстоял эту ночь и очередной ракетно-бомбовый удар. Сработала наша противовоздушная оборона. Херсон, Изюм – все другие города, по которым оккупанты били с воздуха, ничего им не отдали", – подчеркнул президент.
Он добавил, что Чернигов, Сумы, Николаев удерживают оборону.
"Они хотят разрушить Одессу. Но увидят только дно Черного моря. Мишенью России стал Успенский собор в Харькове. Одна из древнейших православных достопримечательностей города. Во время войны собор – это укрытие для харьковчан. Святое место. Теперь – избитое войной. Они не боятся этого! Пользуются тем, что Бог не дает моментального отпора. Но он видит. И отвечает. Отвечает так, что не скроетесь. Нет такого бункера, чтобы испытать ответ от Бога. А собор мы восстановим, чтобы никакого следа войны там не осталось", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что даже если оккупанты разрушат все наши соборы и церкви – они не разрушат нашу искреннюю веру.
"Веру в Бога. Веру в Украину. Веру в людей. Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: "Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А погибших – не забудем. Мы – вместе с Богом", – добавил он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают. В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.