Зеленский – России: Учите слова "репарации" и "контрибуции"

"Ровно два года назад в Украине был зафиксирован первый случай COVID-19. Первые недели борьбы с ним были сверхсложными. Но мы были едиными, а значит – сильными, а значит – выстояли. Ровно неделю назад Украину атаковал другой вирус. Другая болезнь. И те, кто страдает тяжелой аннексией и оккупацией чужих земель. Неделю назад, в 4.00, Россия вторглась в Украину. Острый приступ агрессии, мания величия, мания преследования. Трудные психологические комплексы и как следствие – ракетные комплексы. Реактивная артиллерия. Танки и другая бронетехника – просто как саранча", – говорит Зеленский.

Он отметил, что первые часы и дни полномасштабной войны были сверхсложными. Но украинцы были едиными, а значит – сильными, и выстояли. Так будет и дальше.

"Стоим так, что оккупанты вынуждены были менять тактику. Ракетно-бомбовые удары России по украинским городам – это признание, что не смогли сделать ничего существенного на земле. Все линии нашей обороны – сохранены. Ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Они подавлены. Они обречены. Киев выстоял эту ночь и очередной ракетно-бомбовый удар. Сработала наша противовоздушная оборона. Херсон, Изюм – все другие города, по которым оккупанты били с воздуха, ничего им не отдали", – подчеркнул президент.

Он добавил, что Чернигов, Сумы, Николаев удерживают оборону.

"Они хотят разрушить Одессу. Но увидят только дно Черного моря. Мишенью России стал Успенский собор в Харькове. Одна из древнейших православных достопримечательностей города. Во время войны собор – это укрытие для харьковчан. Святое место. Теперь – избитое войной. Они не боятся этого! Пользуются тем, что Бог не дает моментального отпора. Но он видит. И отвечает. Отвечает так, что не скроетесь. Нет такого бункера, чтобы испытать ответ от Бога. А собор мы восстановим, чтобы никакого следа войны там не осталось", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что даже если оккупанты разрушат все наши соборы и церкви – они не разрушат нашу искреннюю веру.

"Веру в Бога. Веру в Украину. Веру в людей. Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: "Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А погибших – не забудем. Мы – вместе с Богом", – добавил он.