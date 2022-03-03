Зеленский сообщил, что договорился с Токаевым о сотрудничестве. После этого Токаев разговаривал с Путиным

О разговорах с президентами Украины и России Токаев сообщил 3 марта Фото: ЕРА

"Только что завершился разговор с Токаевым. Обсудили сложную ситуацию с безопасностью в регионе. Договорились сотрудничать по гуманитарным вопросам. Держим дальнейшую связь", – написал он.

Щойно завершилася розмова з @TokayevKZ. Обговорили складну безпекову ситуацію в регіоні. Домовилися співпрацювати в гуманітарних питаннях. Тримаємо подальший зв'язок. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

Токаев твитнул о разговоре с Зеленским 3 марта.

"Поговорил с Зеленским о ситуации в Украине. Констатировал важность достижения договоренности путем переговоров для прекращения дальнейших боевых действий в Украине. Мы договорились о сотрудничестве в гуманитарной сфере", – рассказал президент Казахстана.

Spoke with @ZelenskyyUa about the situation in #Ukraine.

Stated the importance of reaching an agreement through negotiations in order to stop&cease further hostilities in Ukraine. We agreed on cooperation in the humanitarian sphere. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 3, 2022

Токаев также сообщил сегодня о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"Беседовал с президентом Владимиром Путиным о торгово-экономическом развитии. Что касается ситуации в Украине, я подчеркнул необходимость срочного достижения договоренностей за столом переговоров", – объяснил Токаев.