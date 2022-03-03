Зеленский сообщил, что договорился с Токаевым о сотрудничестве. После этого Токаев разговаривал с Путиным

"Только что завершился разговор с Токаевым. Обсудили сложную ситуацию с безопасностью в регионе. Договорились сотрудничать по гуманитарным вопросам. Держим дальнейшую связь", – написал он.
Щойно завершилася розмова з @TokayevKZ. Обговорили складну безпекову ситуацію в регіоні. Домовилися співпрацювати в гуманітарних питаннях. Тримаємо подальший зв'язок.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022
Токаев твитнул о разговоре с Зеленским 3 марта.
"Поговорил с Зеленским о ситуации в Украине. Констатировал важность достижения договоренности путем переговоров для прекращения дальнейших боевых действий в Украине. Мы договорились о сотрудничестве в гуманитарной сфере", – рассказал президент Казахстана.
Spoke with @ZelenskyyUa about the situation in #Ukraine.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 3, 2022
Stated the importance of reaching an agreement through negotiations in order to stop&cease further hostilities in Ukraine. We agreed on cooperation in the humanitarian sphere.
Токаев также сообщил сегодня о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
"Беседовал с президентом Владимиром Путиным о торгово-экономическом развитии. Что касается ситуации в Украине, я подчеркнул необходимость срочного достижения договоренностей за столом переговоров", – объяснил Токаев.
Spoke with President Vladimir Putin about trade and economic development. On the situation in Ukraine, I stressed the urgent need to reach an agreement at the negotiations table.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 3, 2022
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.