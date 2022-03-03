"Укрзалізниця" объявила эвакуационными все рейсы с востока на запад страны, билеты на них продавать не будут

Посадка на эвакуационные поезда приоритетна для детей, женщин и пожилых людей Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них. Теперь пассажиры, которым нужно выехать с горячих точек, могут бесплатно пользоваться [...] графиковыми поездами", – говорится в сообщении.

Посадка на такие поезда "приоритетна для детей, женщин и пожилых людей", отметили в "Укрзалізниці".

Речь идет о поездах таким сообщением:

Константиновка – Ивано-Франковск;

Запорожье – Ужгород

Мариуполь – Рахов

Киев – Черновцы

Харьков – Рахов

Харьков – Ужгород

Харьков – Трускавец

Одесса – Рахов

Киев – Ужгород

Кривой Рог – Ужгород

Одесса – Перемышль

Одесса – Ужгород

Днепр – Трускавец

Краматорск – Ужгород

Киев – Трускавец

Киев – Рахов

Киев – Ворохта, Чоп

Одесса – Ковель

Киев – Ужгород

Новоалексеевка – Львов, Ковель (курсирует в Запорожье)

Киев – Львов

Киев – Рахов

Киев – Ковель

Лиман – Львов

Запорожье – Львов

Кременчуг – Ворохта

Полтава – Черновцы

Одесса – Черновцы

Киев – Черновцы

Киев – Ивано-Франковск

Дарница – Киев-Пассажирский – Львов

Дарница – Киев-Пассажирский – Львов

Харьков – Львов

Киев – Тернополь.

26 февраля "Укрзалізниця" уничтожила все железнодорожные переходы с Россией. Это было сделано, чтобы заблокировать для РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ. Россияне пригласили восстановить связь с центральным штабом "Укрзалізниці" якобы с гуманитарными целями. Украинские диспетчеры ответили: "Русский поезд, иди на х...й!". Позже пресс-служба компании заявила в Telegram, что ответ диспетчера "Укрзалізниці" на запрос РЖД – это позиция компании.