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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрзалізниця" объявила эвакуационными все рейсы с востока на запад страны, билеты на них продавать не будут

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Посадка на эвакуационные поезда приоритетна для детей, женщин и пожилых людей
Посадка на эвакуационные поезда приоритетна для детей, женщин и пожилых людей
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Все поезда, следующие с востока на запад Украины, будут эвакуационными, сообщила "Укрзалізниця" 3 марта в Telegram. В стране продолжается война с российскими оккупантами.

"Укрзалізниця" делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них. Теперь пассажиры, которым нужно выехать с горячих точек, могут бесплатно пользоваться [...] графиковыми поездами", – говорится в сообщении.

Посадка на такие поезда "приоритетна для детей, женщин и пожилых людей", отметили в "Укрзалізниці".

Речь идет о поездах таким сообщением:

  • Константиновка – Ивано-Франковск;
  • Запорожье – Ужгород
  • Мариуполь – Рахов
  • Киев – Черновцы
  • Харьков – Рахов
  • Харьков – Ужгород
  • Харьков – Трускавец
  • Одесса – Рахов
  • Киев – Ужгород
  • Кривой Рог – Ужгород
  • Одесса – Перемышль
  • Одесса – Ужгород
  • Днепр – Трускавец
  • Краматорск – Ужгород
  • Киев – Трускавец
  • Киев – Рахов
  • Киев – Ворохта, Чоп
  • Одесса – Ковель
  • Киев – Ужгород
  • Новоалексеевка – Львов, Ковель (курсирует в Запорожье)
  • Киев – Львов
  • Киев – Рахов
  • Киев – Ковель
  • Лиман – Львов
  • Запорожье – Львов
  • Кременчуг – Ворохта
  • Полтава – Черновцы
  • Одесса – Черновцы
  • Киев – Черновцы
  • Киев – Ивано-Франковск
  • Дарница – Киев-Пассажирский – Львов
  • Дарница – Киев-Пассажирский – Львов
  • Харьков – Львов
  • Киев – Тернополь.

26 февраля "Укрзалізниця" уничтожила все железнодорожные переходы с Россией. Это было сделано, чтобы заблокировать для РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ. Россияне пригласили восстановить связь с центральным штабом "Укрзалізниці" якобы с гуманитарными целями. Украинские диспетчеры ответили: "Русский поезд, иди на х...й!". Позже пресс-служба компании заявила в Telegram, что ответ диспетчера "Укрзалізниці" на запрос РЖД – это позиция компании.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498-и погибших российских военнослужащих и 1597-и раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

Теги: война, Укрзалізниця, оккупация, эвакуация, дети, поезда, российская агрессия, война России против Украины, женщины, билеты, поезд, пассажиры
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