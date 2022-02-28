"Иди на х...й, российский поезд". "Укрзалізниця" призвала коллег из Европы и Азии отправить РЖД вслед за российскими самолетами

"Россиянин, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить. Призываем железнодорожные администрации всех стран, граничащих с РФ, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить любое взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций", – отмечают в "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" подчеркивает, что проводники, машинисты, диспетчеры и все другие сотрудники РЖД, которые направляют оккупантов с их техникой к границам Украины, больше не могут носить почетного звания железнодорожников – они стали убийцами.
"Ты даже в своем самом страшном сне не видел, каково это работать под взрывы снарядов и выстрелы, днями не спав, рискуя своей жизнью, вывозить мирное население из-под обстрелов. А мы работаем так уже пятый день и дальше будем работать, пока не победим! У украинских железнодорожников железные нервы и не только… А ты, Россия, дырявая, как твои вагоны!" – сказали в "Укрзалізниці".
Фразу с требованием проследовать по известному матерному адресу стали использовать после новости об украинских пограничниках – защитниках острова Змеиный в Черном море. Российский корабль предложил гарнизону сдаться, после отказа начался ракетно-артиллерийский удар.
"Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития... Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?" – заявил экипаж корабля.
"Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники.
Сначала в Украине думали, что пограничники погибли, но позже у ВМС появились данные, что они живы и попали в российский плен.
Туда же Министерство инфраструктуры Украины послало и российскую авиацию. Ведомство обратилось в Международную организацию воздушного транспорта (IATA) с просьбой поддержать обращение Украины об исключении российских авиаперевозчиков из всех институтов ассоциации. Речь идет о BSP, Clearing House, MITA, Interline.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что такие действия могут побудить к миру агрессора.
"И напоследок, от всех союзников антипутинской коалиции и украинских диспетчеров: "Российский самолет, иди на х...й", – резюмировал глава ведомства.
26 февраля "Укрзалізниця" уничтожила все железнодорожные переходы с Россией. Это было сделано, чтобы заблокировать для РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ. Россияне пригласили восстановить связь с центральным штабом "Укрзалізниці" якобы с гуманитарными целями. Украинские диспетчеры ответили: "Русский поезд, иди на х...й!". Позже пресс-служба компании заявила в Telegram, что ответ диспетчера "Укрзалізниці" на запрос РЖД – это позиция компании.
Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что министерство делает все, чтобы российские самолеты, поезда, корабли и грузовики больше не могли передвигаться по Европе.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным ОПУ на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (16 детей), ранения получили 2040 граждан (45 детей).
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях. Благодаря слаженным действиям украинских военных ситуация в Киеве утром 28 февраля была стабильная.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.