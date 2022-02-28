"Иди на х...й, российский поезд". "Укрзалізниця" призвала коллег из Европы и Азии отправить РЖД вслед за российскими самолетами

"Россиянин, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить. Призываем железнодорожные администрации всех стран, граничащих с РФ, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить любое взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций", – отмечают в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" подчеркивает, что проводники, машинисты, диспетчеры и все другие сотрудники РЖД, которые направляют оккупантов с их техникой к границам Украины, больше не могут носить почетного звания железнодорожников – они стали убийцами.

"Ты даже в своем самом страшном сне не видел, каково это работать под взрывы снарядов и выстрелы, днями не спав, рискуя своей жизнью, вывозить мирное население из-под обстрелов. А мы работаем так уже пятый день и дальше будем работать, пока не победим! У украинских железнодорожников железные нервы и не только… А ты, Россия, дырявая, как твои вагоны!" – сказали в "Укрзалізниці".

Фразу с требованием проследовать по известному матерному адресу стали использовать после новости об украинских пограничниках – защитниках острова Змеиный в Черном море. Российский корабль предложил гарнизону сдаться, после отказа начался ракетно-артиллерийский удар.

"Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития... Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?" – заявил экипаж корабля.

"Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники.

Сначала в Украине думали, что пограничники погибли, но позже у ВМС появились данные, что они живы и попали в российский плен.

Туда же Министерство инфраструктуры Украины послало и российскую авиацию. Ведомство обратилось в Международную организацию воздушного транспорта (IATA) с просьбой поддержать обращение Украины об исключении российских авиаперевозчиков из всех институтов ассоциации. Речь идет о BSP, Clearing House, MITA, Interline.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что такие действия могут побудить к миру агрессора.

"И напоследок, от всех союзников антипутинской коалиции и украинских диспетчеров: "Российский самолет, иди на х...й", – резюмировал глава ведомства.