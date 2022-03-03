На Буковине 82-летний пенсионер перечислил ВСУ все свои сбережения

"Что такое война, наше старшее поколение знает еще лучше, чем мы… Потому что в их жизни это вторая кровавая война. Шевчук Николай Григорьевич, житель города Новоднестровск, всегда неравнодушен к судьбе страны и к судьбе нашей общины. Свое неравнодушие он доказал реальными делами", – написала она.
В комментарии "Укринформу" Цымбалюк рассказала, что это были все сбережения, которые мужчина собирал в течение своей жизни. А родился он в октябре 1939 года.
После начала активных боевых действий дедушка решил, что нужно поддержать украинских военных, которые сражаются сейчас с российскими оккупантами. Поэтому перечислил средства на нужды армии. В подтверждение своего поступка он принес в городской совет соответствующие квитанции проведенных перерасчетов.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Вечером 2 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении упомянул о "почти 9000 убитых россиян". В то же время в РФ признают только 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. 2 марта он сообщил, что Гаагский суд начинает расследование.