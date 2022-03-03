На Буковине 82-летний пенсионер перечислил ВСУ все свои сбережения

Мужчина отдал все сбережения, которые он собирал в течение своей жизни Фото: Наталя Цимбалюк / Facebook

"Что такое война, наше старшее поколение знает еще лучше, чем мы… Потому что в их жизни это вторая кровавая война. Шевчук Николай Григорьевич, житель города Новоднестровск, всегда неравнодушен к судьбе страны и к судьбе нашей общины. Свое неравнодушие он доказал реальными делами", – написала она.

В комментарии "Укринформу" Цымбалюк рассказала, что это были все сбережения, которые мужчина собирал в течение своей жизни. А родился он в октябре 1939 года.

После начала активных боевых действий дедушка решил, что нужно поддержать украинских военных, которые сражаются сейчас с российскими оккупантами. Поэтому перечислил средства на нужды армии. В подтверждение своего поступка он принес в городской совет соответствующие квитанции проведенных перерасчетов.