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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы в Мелитополе вышли на митинг против оккупантов. Россияне открыли огонь

Жители Мелитополя протестуют против российских оккупантов
Жители Мелитополя протестуют против российских оккупантов
Фото: mv.org.ua

Несколько тысяч человек вышли 2 марта на улицы Мелитополя, Запорожская область, чтобы остановить захват города россиянами. Прямую трансляцию в Facebook с митинга вела врач из инфекционной больницы Надежда Дребот.

Множество людей с флагами Украины вышли на улицу, чтоб отстоять свой город. Они выкрикивали украинские лозунги "Слава Украине" и "Украина превыше всего".

В какой-то момент оккупанты отрыли стрельбу. Колона протестующих притормозила, но не остановилась. Дребот на трансляции говорит, что молодежь пошла дальше, несмотря на пальбу.

"Безоружные люди пошли на этих вооруженных орков", – говорит она. Один из протестующих на видео сообщил, что оккупанты подстрелили митингующего. Затем Дребот на видео рассказала, что его забрали машиной, чтобы отвезти в больницу.

Несмотря на обстрелы митинг продолжился. Участники кричали оккупантам "Домой" и пели украинский гимн.

https://www.facebook.com/nadia.drebot/videos/638268780566425/

1 марта городской глава Мелитополя Иван Федоров сообщил, что за пять дней обстрелов и боевых действий в городе поврежден 31 жилой дом.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, военные, митинг, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины
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