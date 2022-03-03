Украинцы в Мелитополе вышли на митинг против оккупантов. Россияне открыли огонь

Множество людей с флагами Украины вышли на улицу, чтоб отстоять свой город. Они выкрикивали украинские лозунги "Слава Украине" и "Украина превыше всего".

В какой-то момент оккупанты отрыли стрельбу. Колона протестующих притормозила, но не остановилась. Дребот на трансляции говорит, что молодежь пошла дальше, несмотря на пальбу.

"Безоружные люди пошли на этих вооруженных орков", – говорит она. Один из протестующих на видео сообщил, что оккупанты подстрелили митингующего. Затем Дребот на видео рассказала, что его забрали машиной, чтобы отвезти в больницу.

Несмотря на обстрелы митинг продолжился. Участники кричали оккупантам "Домой" и пели украинский гимн.

1 марта городской глава Мелитополя Иван Федоров сообщил, что за пять дней обстрелов и боевых действий в городе поврежден 31 жилой дом.