Украинцы в Мелитополе вышли на митинг против оккупантов. Россияне открыли огонь

Множество людей с флагами Украины вышли на улицу, чтоб отстоять свой город. Они выкрикивали украинские лозунги "Слава Украине" и "Украина превыше всего".
В какой-то момент оккупанты отрыли стрельбу. Колона протестующих притормозила, но не остановилась. Дребот на трансляции говорит, что молодежь пошла дальше, несмотря на пальбу.
"Безоружные люди пошли на этих вооруженных орков", – говорит она. Один из протестующих на видео сообщил, что оккупанты подстрелили митингующего. Затем Дребот на видео рассказала, что его забрали машиной, чтобы отвезти в больницу.
Несмотря на обстрелы митинг продолжился. Участники кричали оккупантам "Домой" и пели украинский гимн.
1 марта городской глава Мелитополя Иван Федоров сообщил, что за пять дней обстрелов и боевых действий в городе поврежден 31 жилой дом.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.