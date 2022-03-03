В Киеве задержали группу вооруженных мародеров – полиция

"По горячим следам задержали мародеров. [...] Патрульные получили ориентировку о мародерстве: около 10 человек, приехавших на автомобилях Ford Explorer, Toyota Prius и Volkswagen Jetta, ворвались в автосалон и забрали сейф, кофемашину и другие вещи", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что похожие по описанию автомобили обнаружили на улице Булаховского, за ними было установлено наблюдение.

"В конце концов прибывшая на помощь спецрота ГУНП (Главное управление Нацполиции. – "ГОРДОН") задержала авто Ford Explorer и шесть человек, которые были в нем, на улице Ушакова. Семь граждан, находившихся в автомобилях Volkswagen Jetta и Toyota Prius, задержали экипажи патрульной полиции на Большой Окружной. Во время поверхностной проверки в автомобилях были обнаружены предметы, похожие на оружие", – объяснили в полиции.

Ведомство призвало граждан быть бдительным и сообщать им о подозрительных людях и мародерах.

На фото, опубликованных полицией с места задержания, зафиксированы предметы, похожие на автомат и гранатомет с выстрелами к нему.

28 февраля мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что мародеров по законам военного времени "будут обезвреживать без предупреждения".