В Киеве задержали группу вооруженных мародеров – полиция

"По горячим следам задержали мародеров. [...] Патрульные получили ориентировку о мародерстве: около 10 человек, приехавших на автомобилях Ford Explorer, Toyota Prius и Volkswagen Jetta, ворвались в автосалон и забрали сейф, кофемашину и другие вещи", – говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что похожие по описанию автомобили обнаружили на улице Булаховского, за ними было установлено наблюдение.
"В конце концов прибывшая на помощь спецрота ГУНП (Главное управление Нацполиции. – "ГОРДОН") задержала авто Ford Explorer и шесть человек, которые были в нем, на улице Ушакова. Семь граждан, находившихся в автомобилях Volkswagen Jetta и Toyota Prius, задержали экипажи патрульной полиции на Большой Окружной. Во время поверхностной проверки в автомобилях были обнаружены предметы, похожие на оружие", – объяснили в полиции.
Ведомство призвало граждан быть бдительным и сообщать им о подозрительных людях и мародерах.
На фото, опубликованных полицией с места задержания, зафиксированы предметы, похожие на автомат и гранатомет с выстрелами к нему.
28 февраля мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что мародеров по законам военного времени "будут обезвреживать без предупреждения".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.