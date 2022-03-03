Возле железнодорожного вокзала в Киеве упал обломок российской ракеты, сбитый системой ПВО – МВД

Около 21.00 2 марта очевидцы сообщили о сильных взрывах в районе станции Киев-Пассажирский.

"Уточнение по взрыву у вокзала. Наша героическая [система] ПВО сбила крылатую ракету русских фашистов, которая предназначалась одному из центров управления. Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра. Если бы эта ракета попала в цель где-нибудь в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими", – написал советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

В результате падения снаряда также повреждены здание отдела полиции и торговые заведения, которые находятся рядом, уточнила полиция в Facebook.

Пострадал один мужчина, его госпитализировали с осколочным ранением ноги.

Источники "Украинской правды" сообщили, что вечером российская армия нанесла по Киеву ракетный удар, целью которого, вероятно, были Министерство обороны либо командование Сухопутных войск.

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. За неделю войны российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы и периодически обстреливают объекты в городе. В частности, 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.