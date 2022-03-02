Белорусские войска приведены в боевую готовность на границе и, возможно, готовятся к вторжению – Минобороны Украины

"Республика Беларусь, являясь сателлитом РФ, оказывает помощь в размещении на своей территории войск и вооружения противника. В дальнейшем, возможно, может поддержать российских захватчиков в российско-украинской войне и способствовать достижению целей оккупантов, – сказано в опубликованном в Facebook заявлении министерства. – На сегодня отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения, максимально приближенных к государственной границе Украины".
В Минобороны напомнили, что с 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а в течение 28 марта украинская разведка зафиксировала значительную активность авиационной техники.
Кроме того, было замечено движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.
Накануне Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что Россия готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину.
"По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи украинско-белорусский границы находятся белорусские танки в количестве около 300 штук. Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута Пинск – Иваново – Дрогичин (около 30 км от государственной границы Украины). Ожидается, что Россия планирует сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск", – сообщили в ГУР.
Также, по данным Минобороны, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию, чтобы "с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии".
1 марта считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности страны, что белорусская армия в боевых действиях на территории Украины "никакого участия не принимала и не принимает". "Мы можем это доказать кому угодно, но сегодня уже не надо... Никаких решений мною не принималось. А без моего решения эти части не могут быть выведены даже из казармы. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос – о нашем участии в вооруженном конфликте", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.
При этом, по данным управления сил теробороны "Север", белорусские войска уже вошли на территорию Черниговской области. Представитель управления сил Виталий Кириллов уточнил Общественному, что 1 марта колонна двигалась со стороны Городни в направлении Чернигова. В пресс-службе оперативного командования "Север" "Украинской правде" рассказали, что в целом присутствие белорусских войск в Черниговской области фиксируют третий день, ее идентифицируют по маркировке в виде 0.
С 24 февраля в Украине продолжается война с Российской Федерацией, объявленная российским президентом Владимиром Путиным.
Беларусь является активным участником этой войны, так как со стороны этой страны была атакована украинская граница. Кроме того, со стороны Беларуси оккупационные войска РФ зашли в зону ЧАЭС.
24 февраля пресс-служба главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщила, что из Беларуси выпустили четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении.
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко 26 февраля опубликовал официальное письмо председателю Госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо, отметив, что его страна вместе с РФ ведет войну против Украины.
Утром 27 февраля силы противовоздушной обороны Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси. Он призвал их сделать свой выбор и объяснил, почему переговоры с Россией в Минске сейчас невозможны.
Евросоюз уже ввел санкции против Беларуси за ее участие в войне с Украиной.