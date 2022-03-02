Оккупанты пытаются продолжить наступление, чтобы блокировать Киев – Генштаб ВСУ

На Подольском направлении противник силами 13 батальонных тактических групп (БТГр) из состава Восточного военного округа ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева, чтобы блокировать столицу с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находятся до трех БТГр из состава пятой общевойсковой армии РФ.

На Северском направлении около 17 БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступление с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье, войска противника утратили наступательный потенциал.

Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр – на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении агрессор, не имея успеха, сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районе населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжается передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действуют в районах населенных пунктов Васильевка, Красное Поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

"Не преуспевая в продвижении своих сил, противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными силами Украины сопротивляется. Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск", – говорится в сообщении.