Россияне уже опознали 60 своих близких среди пленных военных через сервис "Ищу своих" – Андрусив

"Наш канал "Ищу своих" прошел отметку в 500 тыс. человек, из них большинство являются россиянами. Сегодня узнали более 60 пленных. Созванивались с их родными. Ситуация катастрофическая: плачут, признают", – отметил он.
При этом Андрусив отметил, что у позвонивших родных страх перед российскими властями пересиливает желание спасти своих близких.
"В целом нам удалось еще решить вопрос с их контратаками – они максимально закрывали доступ, блокировали. А нам удалось все это обойти, и завтра мы снова продолжим наш победный информационный путь на их территории", – добавил он.
Сервисы для поиска информации о пленных или убитых россиянах:
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.