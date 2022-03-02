Россияне уже опознали 60 своих близких среди пленных военных через сервис "Ищу своих" – Андрусив

"Наш канал "Ищу своих" прошел отметку в 500 тыс. человек, из них большинство являются россиянами. Сегодня узнали более 60 пленных. Созванивались с их родными. Ситуация катастрофическая: плачут, признают", – отметил он.

При этом Андрусив отметил, что у позвонивших родных страх перед российскими властями пересиливает желание спасти своих близких.

"В целом нам удалось еще решить вопрос с их контратаками – они максимально закрывали доступ, блокировали. А нам удалось все это обойти, и завтра мы снова продолжим наш победный информационный путь на их территории", – добавил он.

Сервисы для поиска информации о пленных или убитых россиянах: