В Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных

Центр намерен найти и вернуть домой каждого украинца, попавшего в плен или пропавшего без вести Фото: president.gov.ua

В СБУ пояснили, что центр будет заниматься освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

"Сейчас уточняются списки пропавших, чтобы найти и вернуть домой каждого украинца, попавшего в плен или пропавшего без вести", – говорится в сообщении.

Спецслужба также обратилась к матерям задержанных российских оккупантов.

"Российские матери, если вы хотите вернуть своих сыновей, обращайтесь. Потому что ваше государство не собирается их забирать. Только вы можете позаботиться о своих детях!" – подчеркнули в СБУ.

В центр можно круглосуточно обратиться по телефонам +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01 и на почту [email protected]

"Освободим нашу землю от оккупантов! Вернем своих украинцев домой!" – призвали в СБУ.