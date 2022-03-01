В Сумской области прошел обмен пленными

"Мы обменяли наших пятерых людей с теробороны на одного российского офицера военной полиции", – написал руководитель области. Он опубликовал список освобожденных украинских бойцов.

Перед этим Живицкий писал, что для этого обмена дали "зеленый коридор" вражеской технике по приказу президента Владимира Зеленского.

28 февраля СБУ запустила в Украине Объединенный центр по поиску и освобождению пленных.