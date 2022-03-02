ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара оккупантов РФ по телевышке в Киеве погиб оператор – НСЖУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинский телеоператор погиб 1 марта
Украинский телеоператор погиб 1 марта
Фото: depositphotos.com

В результате удара российских оккупантов по телевышке в Киеве 1 марта погиб телеоператор канала LIVE Евгений Сакун. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook 2 марта.

"Оператор телеканала LIVE Евгений Сакун – новая жертва российской оккупации. LIVE – жизнь! Какая печальная ирония... Снаряд, попавший в главную телебашню Киева вчера, унес жизнь украинского медиаработника. Смерть оператора подтвердила Национальная полиция и в комментариях НСЖУ – представительница менеджмента Людмила Островенко и Руслана Пахалюк, руководитель службы персонала холдинга NEWS Network, в состав которого входят телеканалы LIVE, OdessaLive и "Типичный Киев", – заявил Томиленко.

Пахалюк сообщила, что руководство канала пытается связаться с родственниками погибшего оператора.

"Квартира оператора в столице закрыта, соседей или нет, или они ничего не знают. В холдинге готовы помогать с похоронами, оказать поддержку родственникам, но пока никаких контактов нет. Евгению – 49 лет, свой день рождения он праздновал ровно за месяц до начала масштабной войны, развязанной [президентом РФ Владимиром] Путиным. Национальный союз журналистов Украины выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким погибшего Евгения, его коллегам по телевидению", – сообщил глава НСЖУ.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4898590716892420

Контекст:

Российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве вечером 1 марта. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что произошла мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр"

МВД Украины сообщило, что россияне попали по аппаратной телевышки – советник главы МВД Вадим Денисенко уточнил позднее в эфире телеканала "Рада", что это отдельное здание, в саму башню оккупанты не попали. 

По предварительным данным ГСЧС, погибли как минимум пять человекМэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибшие во время удара шли по тротуару мимо башни. Он призвал киевлян быть максимально осторожными и провести эту ночь в укрытиях.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Киев, Украина, война, НСЖУ, война России против Украины, Сергей Томиленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мир России разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо
"Мы поддерживаем Украину". Twenty One Pilots отменили концерт в Москве
"Мы поддерживаем Украину". Twenty One Pilots отменили концерт в Москве
Российская модель Шейк призвала жертвовать деньги UNICEF и Красному Кресту в Украине
Российская модель Шейк призвала жертвовать деньги UNICEF и Красному Кресту в Украине
Михалок обратился к рок-музыкантам: Называйте вещи своими именами. Путин убийца!
Михалок обратился к рок-музыкантам: Называйте вещи своими именами. Путин – убийца!
Бадоева: Мое утро начинается с переклички мамы, папы, брата с женой и двумя маленькими детьми, друзей с одного вопроса: "Как вы, у вас тихо?"
Бадоева: Мое утро начинается с переклички мамы, папы, брата с женой и двумя маленькими детьми, друзей с одного вопроса: "Как вы, у вас тихо?"
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города Москву, Питер
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер
  Хор и оркестр "Метрополитен-опера" спели гимн Украины. Зал слушал стоя. Видео
  Хор и оркестр "Метрополитен-опера" спели гимн Украины. Зал слушал стоя. Видео
Ани Лорак: Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев
Ани Лорак: Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев
Писаренко россиянам: Нельзя называть это операцией. Это война. Настоящая война
Писаренко – россиянам: Нельзя называть это операцией. Это война. Настоящая война
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео
Макс Чмерковский показал американским поклонникам последствия ракетного удара, который российские войска нанесли по Харькову
Макс Чмерковский показал американским поклонникам последствия ракетного удара, который российские войска нанесли по Харькову
"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине
"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине
"Граждане России, остановите войну". Макс Барских на обложках своих клипов в YouTube разместил обращение к жителям РФ
"Граждане России, остановите войну". Макс Барских на обложках своих клипов в YouTube разместил обращение к жителям РФ
"Вы будете гребаной Северной Кореей! Поднимите свои жопы и объединитесь!" Петрожицкая обратилась к россиянам и белорусам
"Вы будете гребаной Северной Кореей! Поднимите свои жопы и объединитесь!" Петрожицкая обратилась к россиянам и белорусам
"Мы посылаем вам любовь и молитвы о мире". Селин Дион восхитилась храбростью народа Украины
"Мы посылаем вам любовь и молитвы о мире". Селин Дион восхитилась храбростью народа Украины
Игги Поп, Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие рок-музыканты массово отменяют концерты в России
Игги Поп, Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие рок-музыканты массово отменяют концерты в России
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья (82391)
2
"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери (72182)
3
"Не позорься, ради бога", "Какая же ты ссыкуха!" Ани Лорак возмутила сеть постом о войне России против Украины (52112)
4
Макаревич обратился к Путину: С кем останешься, государь? (36380)
5
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам" (26122)
6
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области (18869)
7
Танкович: Простые украинские мужики простыми коктейлями Молотова уничтожают профессиональную сраную российскую армию (16468)
8
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео (13151)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS