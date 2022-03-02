В результате удара оккупантов РФ по телевышке в Киеве погиб оператор – НСЖУ

"Оператор телеканала LIVE Евгений Сакун – новая жертва российской оккупации. LIVE – жизнь! Какая печальная ирония... Снаряд, попавший в главную телебашню Киева вчера, унес жизнь украинского медиаработника. Смерть оператора подтвердила Национальная полиция и в комментариях НСЖУ – представительница менеджмента Людмила Островенко и Руслана Пахалюк, руководитель службы персонала холдинга NEWS Network, в состав которого входят телеканалы LIVE, OdessaLive и "Типичный Киев", – заявил Томиленко.
Пахалюк сообщила, что руководство канала пытается связаться с родственниками погибшего оператора.
"Квартира оператора в столице закрыта, соседей или нет, или они ничего не знают. В холдинге готовы помогать с похоронами, оказать поддержку родственникам, но пока никаких контактов нет. Евгению – 49 лет, свой день рождения он праздновал ровно за месяц до начала масштабной войны, развязанной [президентом РФ Владимиром] Путиным. Национальный союз журналистов Украины выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким погибшего Евгения, его коллегам по телевидению", – сообщил глава НСЖУ.
Российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве вечером 1 марта. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что произошла мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр".
МВД Украины сообщило, что россияне попали по аппаратной телевышки – советник главы МВД Вадим Денисенко уточнил позднее в эфире телеканала "Рада", что это отдельное здание, в саму башню оккупанты не попали.
По предварительным данным ГСЧС, погибли как минимум пять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибшие во время удара шли по тротуару мимо башни. Он призвал киевлян быть максимально осторожными и провести эту ночь в укрытиях.