В результате удара оккупантов РФ по телевышке в Киеве погиб оператор – НСЖУ

"Оператор телеканала LIVE Евгений Сакун – новая жертва российской оккупации. LIVE – жизнь! Какая печальная ирония... Снаряд, попавший в главную телебашню Киева вчера, унес жизнь украинского медиаработника. Смерть оператора подтвердила Национальная полиция и в комментариях НСЖУ – представительница менеджмента Людмила Островенко и Руслана Пахалюк, руководитель службы персонала холдинга NEWS Network, в состав которого входят телеканалы LIVE, OdessaLive и "Типичный Киев", – заявил Томиленко.

Пахалюк сообщила, что руководство канала пытается связаться с родственниками погибшего оператора.

"Квартира оператора в столице закрыта, соседей или нет, или они ничего не знают. В холдинге готовы помогать с похоронами, оказать поддержку родственникам, но пока никаких контактов нет. Евгению – 49 лет, свой день рождения он праздновал ровно за месяц до начала масштабной войны, развязанной [президентом РФ Владимиром] Путиным. Национальный союз журналистов Украины выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким погибшего Евгения, его коллегам по телевидению", – сообщил глава НСЖУ.