Мародеров в Киеве будут обезвреживать без предупреждения – Кличко

"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров по законам военного времени будут обезвреживать без предупреждения!" – написал Кличко.

Он призвал киевлян сообщать правоохранительные органы о подозрительных людях и мародерах в городе.

"Мы должны сплотиться как никогда – дать отпор и провокациям в городе, и орде, которая сюда рвется! Военные, стражи порядка, тероборона, неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны нашего города! Вместе выстоим! Слава Украине", – отметил Кличко.

Киев полностью контролируется украинскими войсками, заезды в столицу возможны, заявил 28 февраля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.