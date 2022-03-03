В Киеве прогремела серия взрывов

По его данным, жители слышали не менее четырех взрывов.

Центр опубликовал кадры взрывов, которое сняли камеры видеонаблюдения.

Агентство УНИАН уточнило, что они прогремели после 1.40. Их слышали в разных районах Киева, в том числе на Печерске (в районе станции метро "Дружбы народов") и Голосеево.

В городе дважды за последний час – в 1.21 и 1.47 – объявляли воздушную тревогу. Всех жителей столицы власти призвали немедленно спуститься в укрытия.

Оккупанты обстреляли Киев второй раз за сутки. Около 21.00 2 марта очевидцы сообщили о сильных взрывах в районе Центрального железнодорожного вокзала Киева. В МВД Украины позже рассказали, что там упал обломок российской ракеты, сбитый украинской системой ПВО. "Если бы эта ракета попала в цель где-нибудь в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими", – отметил советник главы МВД Антон Геращенко.

В результате падения части снаряда повреждены теплотрасса, здание отдела полиции и торговые заведения, которые находятся рядом. Пострадал один мужчина, его госпитализировали с осколочным ранением ноги.

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. За неделю войны российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы и периодически обстреливают объекты в городе. В частности, 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.