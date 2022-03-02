"Вы все – патриоты своей земли". Кличко поблагодарил киевлян и всех украинцев за помощь и выдержку

"Хочу поблаголарить киевлян за выдержку, за соблюдение правил безопасности. Даже в период до комендантского часа люди находятся дома или в укрытиях. Это сегодня очень важно. Потому что ситуация сложная... Отдельно хочу поблагодарить волонтеров, которые сегодня и привлекают помощь, и доставляют ее тем, кому нужно, и готовят обеды для наших защитников из терробороны. Это очень важно! Спасибо и бизнесу, который откликнулся и предлагает то, что может предоставить и чем может помочь. Киевляне, украинцы! Вы все – патриоты своей земли. Сердечные, отзывчивые и отважные! Украина будет свободной, европейской. Мы победим! Хоть и будет сложно, но вместе мы выстоим", – рассказал мэр.
Он сообщил, что в Киеве в некоторых районах несколько снарядов попали во дворы.
"Жертв и раненых, слава Богу, нет. Загорелось несколько авто. Поврежден частный дом. Повреждено помещение одного из отдделений полиции Подольского района. Рядом с Киевом продолжаются бои – в Буче, Ирпене, Гостомеле. Враг пытался прорваться в наш город, но украинские защитники держат оборону и оставляют оккупантов на подступлениях к столице", - сказал он.
Кличко рассказал, что вечером в городе прогремело несколько взрывов.
"Один из них – по предварительной информации, в районе железнодорожного вокзала. Сейчас мы выясняем детали", – заявил он.
Мэр напомнил, что с 20.00 в Киеве действует комендантский час.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.