"Вы все – патриоты своей земли". Кличко поблагодарил киевлян и всех украинцев за помощь и выдержку

"Хочу поблаголарить киевлян за выдержку, за соблюдение правил безопасности. Даже в период до комендантского часа люди находятся дома или в укрытиях. Это сегодня очень важно. Потому что ситуация сложная... Отдельно хочу поблагодарить волонтеров, которые сегодня и привлекают помощь, и доставляют ее тем, кому нужно, и готовят обеды для наших защитников из терробороны. Это очень важно! Спасибо и бизнесу, который откликнулся и предлагает то, что может предоставить и чем может помочь. Киевляне, украинцы! Вы все – патриоты своей земли. Сердечные, отзывчивые и отважные! Украина будет свободной, европейской. Мы победим! Хоть и будет сложно, но вместе мы выстоим", – рассказал мэр.

Он сообщил, что в Киеве в некоторых районах несколько снарядов попали во дворы.

"Жертв и раненых, слава Богу, нет. Загорелось несколько авто. Поврежден частный дом. Повреждено помещение одного из отдделений полиции Подольского района. Рядом с Киевом продолжаются бои – в Буче, Ирпене, Гостомеле. Враг пытался прорваться в наш город, но украинские защитники держат оборону и оставляют оккупантов на подступлениях к столице", - сказал он.

Кличко рассказал, что вечером в городе прогремело несколько взрывов.

"Один из них – по предварительной информации, в районе железнодорожного вокзала. Сейчас мы выясняем детали", – заявил он.

Мэр напомнил, что с 20.00 в Киеве действует комендантский час.