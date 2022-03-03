Резников: Российские оккупанты – уже не армия, это обычные трусы и террористы

"168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам. Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Никто. Единственные, кто верил – это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы устоим. Сегодня таких – почти 90%", – написал он.

По словам министра, это результат героизма защитников и защитниц Украины, а также самоотверженности каждого украинца и профессиональных действий командования.

"Наши медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты, финансисты удерживают свой фронт. Страна не остановилась и сражается. [...] Наша армия уже уничтожила тысячи оккупантов и столько вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких государств", – подчеркнул Резников.

Он также похвалил бойцов Сил территориальной обороны и Вооруженных сил Украины.

"Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия – это обычные трусы и террористы", – заявил Резников.

Министр отметил, что "впереди еще много испытаний".

"Будут кровь, слезы, боль. Но сейчас, как никогда, у нас есть все основания быть уверенным в себе. И у тех, кто рядом. Мы обязательно победим. Слава Украине!", – написал он.