Российские оккупанты не преуспевают почти на всех направлениях – Генштаб

На волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.
На полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.
На северском направлении российские оккупанты, не преуспевая в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВС Украины, пытаются добраться до северных окраин Киева.
Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населенных пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил из состава 200 ОМСБр 14 АК Северного флота ВС РФ, фактически потерявшей боеспособность, оккупанты осуществляют перегруппировку и пытаются наступать в направлении Бровары и Киев.
На слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.
На донецком направлении оккупанты из состава 1-й и 2-й АК при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели – захвата Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей – противник так и не достиг.
На таврическом направлении противник пытается провести наступательную операцию. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов, сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.
В черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.
Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.
Для обеспечения дальнейшей высадки десанта в районе населенного пункта Баловное Николаевской области захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен.
В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда Черноморского флота РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 2 марта потери оккупантов составили 5840 человек ("Радіо Свобода" уточнило, что это общая статистика для погибших и раненых). Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении упомянул о "почти 9000 убитых россиян". В то же время в РФ признают только 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 2 марта Гаагский трибунал приступил к расследованию.