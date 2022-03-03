Российские оккупанты не преуспевают почти на всех направлениях – Генштаб

В Украине уже восьмой день продолжается полномасштабная война с Россией Фото: EPA

На волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.

На полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

На северском направлении российские оккупанты, не преуспевая в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВС Украины, пытаются добраться до северных окраин Киева.

Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населенных пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил из состава 200 ОМСБр 14 АК Северного флота ВС РФ, фактически потерявшей боеспособность, оккупанты осуществляют перегруппировку и пытаются наступать в направлении Бровары и Киев.

На слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.

На донецком направлении оккупанты из состава 1-й и 2-й АК при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели – захвата Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей – противник так и не достиг.

На таврическом направлении противник пытается провести наступательную операцию. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов, сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

В черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

Для обеспечения дальнейшей высадки десанта в районе населенного пункта Баловное Николаевской области захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда Черноморского флота РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы.