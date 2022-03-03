В ООН заявили о миллионе беженцев из Украины за неделю

"Всего за семь дней мы стали свидетелями выезда миллиона беженцев из Украины в соседние страны", – написал он.

Представитель ООН также призвал к прекращению огню в Украине, чтобы можно было оказать спасательную гуманитарную помощь миллионам граждан, оставшимся в стране.