У Пентагона нет данных, что Беларусь планирует присылать свои войска в Украину

Пентагон также не видит признаков, что РФ планирует послать в Украину дополнительные подразделения из других регионов Фото: depositphotos.com

"У нас нет информации", – сказал Кирби в ответ на вопрос, видит ли Пентагон какие-либо признаки участия или подготовки к участию белорусских военных в боевых действиях в Украине.

Также, по его словам, Пентагон не видит никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин считает необходимым послать дополнительные подразделения из других регионов России для усиления своих сил в Украине.

"Он начал сосредоточивать боевые мощности вокруг Украины еще в первой половине осени 2021 года, и может применить 150 тыс. солдат – более 120 батальонно-тактических групп. Большинство этих сил уже находятся на территории Украины", – подчеркнул Кирби.

Это не означает, что у России не остались боевые мощности, которые она еще не применила, как и то, что все те военные силы россиян, которые уже на территории Украины, совсем утрачены, добавил спикер Пентагон.

"Они потеряли темп наступления, но это не значит, что они потеряли все свои силы для наступления. Украинцы также восстановили свои силы и готовы к ожесточенной борьбе", – отметил он.