В Изюме снаряд попал в жилой дом, погибли восемь человек, в том числе дети – мэрия

"В результате попадания снаряда в жилой дом по улице Украинской погибли шесть человек. Из них двое детей", – написал он.

Позже он сообщил, что число жертв увеличилось до восьми. Оккупанты также попали в полицию, начался пожар. Взрывы произошли в центре города.

Пользователи Facebook пишут, что был авиаудар, "два или три самолета".

Изюм обстреливают не первый раз с начала вторжения российских войск. Город находится недалеко от границы с РФ.