Россия планировала захватить Украину в течение 15 суток – с 20 февраля по 6 марта. В штабе ООС сообщили о найденных секретных документах

"Благодаря успешным действиям одного из подразделений Вооруженных сил Украины российские оккупанты теряют не только технику и живую силу. В панике они оставляют и секретные документы. Да, в нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации. Среди полученных документов – рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и т. д. Исходя из полученной информации, известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.22 года, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. до 06.03", – сообщили в ООС.

В пресс-службе описали, какая задача, согласно плану, стояла перед этим подразделением.

"Подразделение врага должно было высадить из ПДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя. Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился – не верьте! Они знали, что они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое – для наших защитников, а второе – для Гааги", – сказано в заявлении штаба операции Объединенных сил.