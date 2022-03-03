Несмотря на атаку по телецентру, Украина обеспечена теле- и радиовещанием – Госспецсвязи

Сейчас население Украины имеет полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио Фото: depositphotos.com

Отмечается, что оператор был готов к подобным террористическим актам и заранее обеспечил доставку сигнала в региональные сети через европейские спутниковые станции, которые вне доступа ракет российских агрессоров.

Сейчас население имеет полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио. Вещание ведется через спутниковые платформы, на которых снята кодировка, через эфирное вещание, кабельные сети и интернет.