Обстрел оккупатами автобуса Харьков – Торецк. Погибли семь человек

"Вчера стало известно точное количество убитых в автобусе Харьков – Торецк, который россияне обстреляли 26 февраля. Это не один человек, как мы считали по предварительным данным, а семь человек. Несколько дней враги не давали даже увезти тела. Теперь, наконец, мы это сделали", – отметил он.

Кириленко подчеркнул, что россияне продолжают бить по Волновахе. Относительно тихо в Мариуполе по сравнению с предыдущим днем. Сколько там пострадавших за эту ночь, пока сказать невозможно, пишет Кириленко.