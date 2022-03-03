Кличко: Ночные взрывы в Киеве – это ПВО, которая сбивала вражеские ракеты

Пострадавших в результате вчерашних взрывов в Киеве нет Фото: EPA

"Ночью в столице прогремело несколько взрывов. Это работали системы ПВО Вооруженных Сил, которые сбивали вражеские ракеты. Разрушений и пострадавших, слава Богу, нет", – отметил Кличко.

Он добавил, что поврежденную вчера теплотрассу у железнодорожного вокзала тепловики сегодня восстановят.



"Городские власти продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры Киева. Хочу отдельно поблагодарить столичных коммунальщиков, которые кроме выполнения профессиональных обязанностей также приобщились к помощи гуманитарному штабу, волонтерам. И возят сегодня зерно на "Киевхлеб", развозят еду, гуманитарную помощь киевлянам. Доставляют ежи, блоки, песок для теробороны. Это – работники городских ШЭУ, "Киевгорсвета", "Киевпасстранса", Центра организации дорожного движения и других служб", – сказал мэр.

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. За неделю войны российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы и периодически обстреливают объекты в городе. В частности, 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.

Вечером 2 марта возле железнодорожного вокзала в Киеве упал обломок российской ракеты, сбитый системой ПВО. Целью этого ракетного удара, вероятно, были Министерство обороны либо командование Сухопутных войск.