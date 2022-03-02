Верещук о вторжении России в Украину: Враг выбрал путь террора, происходит реальная гуманитарная катастрофа

"Враг выбрал путь террора по отношению к гражданскому населению. Здесь я имею в виду прежде всего Донецкую и Луганскую области. Города Волноваха, Северодонецк, другие – под тотальным, сокрушительным огнем врага. Там происходит реальная гуманитарная катастрофа", – сказала она.

Вице-премьер отметила, что в районах боевых действий отсутствуют водоснабжение и электроэнергия, постоянно обстреливаются жилые кварталы.

"Люди вынуждены постоянно находиться в подвалах без воды и еды. Среди них женщины, дети, старые, больные, люди с инвалидностью. Оккупанты не дают гуманитарных коридоров, нарушая международные гуманитарные нормы", – заявила Верещук.