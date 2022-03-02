Швеция выделяет €47 млн на гуманитарную помощь Украине

"Это свыше 120 млн шведских крон (€11,2 млн) на прошлой неделе. В общей сложности Швеция выделила более 1 млрд шведских крон (€93,3 млн) на гуманитарную помощь и 2,3 млрд шведских крон (€214,5 млн) на поддержку реформ в Украине с 2014 года", – уточнила Линде.

Sweden announces another 500 million SEK (47 million euro) in humanitarian support to #Ukraine. This is on top of the 120 million SEK last week. In total, Sweden has contributed over 1 billion SEK in humanitarian aid and 2,3 billion SEK in reform support to * Ukraine since 2014. — Ann Linde (@AnnLinde) March 1, 2022

Дополнительную финансовую помощь после начала российского полномасштабного вторжения также решила предоставить Украине Япония. Великобритания объявила о новом пакете экономической поддержки Украины на сумму до $500 млн (в кредит).