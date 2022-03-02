Швеция выделяет €47 млн на гуманитарную помощь Украине

"Это свыше 120 млн шведских крон (€11,2 млн) на прошлой неделе. В общей сложности Швеция выделила более 1 млрд шведских крон (€93,3 млн) на гуманитарную помощь и 2,3 млрд шведских крон (€214,5 млн) на поддержку реформ в Украине с 2014 года", – уточнила Линде.
Sweden announces another 500 million SEK (47 million euro) in humanitarian support to #Ukraine. This is on top of the 120 million SEK last week. In total, Sweden has contributed over 1 billion SEK in humanitarian aid and 2,3 billion SEK in reform support to * Ukraine since 2014.— Ann Linde (@AnnLinde) March 1, 2022
Дополнительную финансовую помощь после начала российского полномасштабного вторжения также решила предоставить Украине Япония. Великобритания объявила о новом пакете экономической поддержки Украины на сумму до $500 млн (в кредит).
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии по информации на 28 февраля стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.