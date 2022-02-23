Великобритания предоставит Украине гарантию по кредитам до $500 млн

"Великобритания гарантирует кредиты на сумму до $500 млн, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ", – написала в Twitter глава МИД страны Лиз Трасс.

The UK will guarantee up to * 500million in loans to help Ukraine withstand the economic impact of Russia’s actions.



We are using our economic heft to inflict pain on Russia and to support the Ukrainian people. https://t.co/GIVcC0LqEL — Liz Truss (@trussliz) February 23, 2022

Как отмечается на сайте правительства, Великобритания готова предоставить гарантии кредитования Multilateral Development Bank для проектов, которые "будут поддерживать экономическую стабильность и жизненно важные реформы, такие как борьба с коррупцией".

"Эти гарантии могут помочь влить жизненно важный капитал в Украину и помочь ее экономике выдержать бурю российской агрессии… Мы готовы предложить прямую экономическую поддержку, предоставить оборонительное оружие и разоблачить попытки России разработать фальшивые предлоги для вторжения", – подчеркнула Трасс.

15 февраля на фоне угрозы вторжения РФ суверенную гарантию по кредиту на сумму до $1 млрд предложило Украине правительство США. Накануне, 14 февраля, кредит почти в $0,4 млрд выделила Украине Канада.