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Великобритания предоставит Украине гарантию по кредитам до $500 млн

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Великобритания гарантирует кредиты, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России, отметила Трасс
Великобритания гарантирует кредиты, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России, отметила Трасс
Фото: EPA

Великобритания объявила о новом пакете экономической поддержки Украины на сумму до $500 млн. Об этом 23 февраля сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

"Великобритания гарантирует кредиты на сумму до $500 млн, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ", – написала в Twitter глава МИД страны Лиз Трасс.

Как отмечается на сайте правительства, Великобритания готова предоставить гарантии кредитования Multilateral Development Bank для проектов, которые "будут поддерживать экономическую стабильность и жизненно важные реформы, такие как борьба с коррупцией".

"Эти гарантии могут помочь влить жизненно важный капитал в Украину и помочь ее экономике выдержать бурю российской агрессии… Мы готовы предложить прямую экономическую поддержку, предоставить оборонительное оружие и разоблачить попытки России разработать фальшивые предлоги для вторжения", – подчеркнула Трасс.

15 февраля на фоне угрозы вторжения РФ суверенную гарантию по кредиту на сумму до $1 млрд предложило Украине правительство США. Накануне, 14 февраля, кредит почти в $0,4 млрд выделила Украине Канада.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2". Санкции против РФ ввели также Канада и Япония.

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, экономика, правительство, агрессия, угрозы, помощь, МИД Великобритании, вторжение, кредиты, финансовая помощь, Лиз Трасс
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