В плен украинским военным сдались 22 танкиста элитного российского полка, который участвует в каждом параде в РФ – Бутусов

По словам Бутусова, Таманская дивизия РФ бросает десятки единиц боевой техники и массово сдается в плен Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

"Потрясающая и очень показательная история. В плен украинцам сдались сразу 22 танкиста из состава 2-й гвардейской Таманской танковой дивизии во главе с замкомандира 1-го танкового полка по вооружению и с командиром танкового батальона этого же полка. Это одна из элитных боевых частей РФ, которая всегда присутствует на любом параде и показухе, олицетворяя мощь российской армии", – написал Бутусов.

Журналист отметил, что даже несмотря на свой статус в России, Таманская дивизия бросает десятки единиц боевой техники и массово сдается в плен после эффективных контратак украинской армии.