"У командования РФ нет никакой тактики. Не приезжайте сюда, здесь вы все ляжете". СБУ опубликовала допрос пленных российских оккупантов

Как отметили в СБУ, российские оккупанты осознают, что за вторжение в Украину большинство захватчиков заплатит своей жизнью Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

"У командования РФ нет никакой тактики, мы тут просто выживаем... Ребята в России, пишите рапорты, не приезжайте сюда, лучше оставайтесь со своими семьями. Здесь вы все ляжете", – сказал один из пленных.

Еще один российский оккупант осознал, что за вторжение в Украину большинство захватчиков заплатит своей жизнью.

Его родственники из России, с которыми он созвонился по видеосвязи, изначально отказывались верить в российскую агрессию против украинского народа, ссылаясь на то, что СМИ РФ предоставляют им противоположную информацию.