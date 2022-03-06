Мэр Чернигова: Мы хороним людей в траншее, складываем их в ряд, чтобы потом нормально перезахоронить

По словам Атрошенко, из-за постоянных обстрелов пока невозможно использовать для захоронений крупнейшее кладбище города.
"Мы даже не можем сегодня использовать свое кладбище "Яцево". Мы временно используем кладбище в Яловщине. Экскаватор роет траншеи, мы складываем в ряд людей и в районе нахождения каждого гроба ставим табличку, чтобы потом [нормально] перезахоронить. Это ужас. Это реальный геноцид. Это абсолютно сознательное уничтожение украинцев", – убежден Атрошенко.
Он прислал изданию "ГОРДОН" фото и видео гробов, в которых сегодня хоронят черниговцев.
Атрошенко рассказал, что в Чернигове не прекращают бомбить жилые микрорайоны, в том числе запрещенными боеприпасами.
"Идет артиллерийский обстрел постоянно, бомбят "Грады". "Грады" практически полностью стрели с лица Земли пригород, частные дома полностью уничтожены – все перепахано. Применяются кассетные бомбы", – сообщил мэр города.
Он считает, что в Чернигов должны срочно прибыть прокуроры Международного уголовного суда в Гааге, чтобы зафиксировать применение запрещенного оружия.
Атрошенко также обратил внимание, что по городу постоянно наносят авиаудары.
"Позавчера были тяжелейшие авиационные удары нанесены на город. Летчики – это просто бездушные мрази и фашисты. Они сбрасывали в хорошую видимость (днем это происходило) бомбы с малых высот. Они прекрасно видели, куда они сбрасывали огромные бомбы – на жилой микрорайон. Было уничтожено несколько домов в районе улицы Черновола. Там пострадали тысячи квартир", – рассказал мэр города.
Он сказал, что только при нем спасатели достали из-под завалов тела "порядка 25–30 человек".
Атрошенко не смог ответь на вопрос, сколько в Чернигове погибших. Он рассказал, что у властей есть статистика только о раненых, которые поступили в больницы (некоторые из них позже скончались).
"Вот этих людей, которые поступили ранеными, уже намного больше 300", – сказал Атрошенко.
В Черниговской области (наряду с Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Киевской) идут одни из самых активных боевых действий с начала российского вторжения.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.