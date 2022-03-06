Мэр Чернигова: Мы хороним людей в траншее, складываем их в ряд, чтобы потом нормально перезахоронить

По словам Атрошенко, из-за постоянных обстрелов пока невозможно использовать для захоронений крупнейшее кладбище города.

"Мы даже не можем сегодня использовать свое кладбище "Яцево". Мы временно используем кладбище в Яловщине. Экскаватор роет траншеи, мы складываем в ряд людей и в районе нахождения каждого гроба ставим табличку, чтобы потом [нормально] перезахоронить. Это ужас. Это реальный геноцид. Это абсолютно сознательное уничтожение украинцев", – убежден Атрошенко.

Он прислал изданию "ГОРДОН" фото и видео гробов, в которых сегодня хоронят черниговцев.

Атрошенко рассказал, что в Чернигове не прекращают бомбить жилые микрорайоны, в том числе запрещенными боеприпасами.

"Идет артиллерийский обстрел постоянно, бомбят "Грады". "Грады" практически полностью стрели с лица Земли пригород, частные дома полностью уничтожены – все перепахано. Применяются кассетные бомбы", – сообщил мэр города.

Он считает, что в Чернигов должны срочно прибыть прокуроры Международного уголовного суда в Гааге, чтобы зафиксировать применение запрещенного оружия.

Атрошенко также обратил внимание, что по городу постоянно наносят авиаудары.

"Позавчера были тяжелейшие авиационные удары нанесены на город. Летчики – это просто бездушные мрази и фашисты. Они сбрасывали в хорошую видимость (днем это происходило) бомбы с малых высот. Они прекрасно видели, куда они сбрасывали огромные бомбы – на жилой микрорайон. Было уничтожено несколько домов в районе улицы Черновола. Там пострадали тысячи квартир", – рассказал мэр города.

Он сказал, что только при нем спасатели достали из-под завалов тела "порядка 25–30 человек".

Атрошенко не смог ответь на вопрос, сколько в Чернигове погибших. Он рассказал, что у властей есть статистика только о раненых, которые поступили в больницы (некоторые из них позже скончались).

"Вот этих людей, которые поступили ранеными, уже намного больше 300", – сказал Атрошенко.

В Черниговской области (наряду с Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Киевской) идут одни из самых активных боевых действий с начала российского вторжения.

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