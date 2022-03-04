За восемь дней войны российские оккупанты убили 28 украинских детей – уполномоченная по правам ребенка

За два дня в Украине погибли семь детей Фото: pixabay.com

На 2 марта была информация о 21 погибшем украинском ребенке.

"Уничтожены роддома, детские сады, школы. Около 1,5 млн детей пребывают на территориях, страдающих от обстрелов и находящихся в осаде, среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи", – сказала Герасимчук.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для эвакуации гражданского населения с прифронтовых территорий.