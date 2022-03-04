В Житомире разбомбили школу

В результате обстрела половина школы была разрушена Скриншот: Держспецзв’язку / Telegram

"В 9.35 поступила информация, что в Житомире в результате обстрела и попадания боеприпаса в здание школы по улице Малая Бердичевская произошло разрушение в здании без последующего горения. Предварительно жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что на месте взрыва работало 40 спасателей и пять единиц техники. Были эвакуированы пять человек, рассказали в пресс-службе ГСЧС.

О взрыве также сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин. Его обращение опубликовал Telegram-канал Госспецсвязи.

"Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25 школе. Половина школы разрушена", – отметил мэр.

Госспецсвязи также обнародовал видео с последствиями разрушения школы.