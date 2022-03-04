Общие потери российских оккупантов превысили 10 тыс. – Резников

"По итогам восьми суток потери российской армии превысили 10 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Подтверждено уничтожение минимум одного российского генерала", – сообщил министр.
По его словам, "уничтоженную российскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами".
"В Вооруженные силы в качестве трофеев поступили чуть ли не больше танков и бронемашин, чем за последние годы поступало от российского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами к реактивным системам залпового огня, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды "вернутся" врагу", – отметил Резников.
Министр подчеркнул, что украинская армия также несет потери.
"Они сражаются как киборги, но в груди – живое сердце. Каждого из них будут помнить как героя. Люди – самое ценное для нас. Это отличает Украину от России", – добавил глава Минобороны.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.