Общие потери российских оккупантов превысили 10 тыс. – Резников

"По итогам восьми суток потери российской армии превысили 10 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Подтверждено уничтожение минимум одного российского генерала", – сообщил министр.

По его словам, "уничтоженную российскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами".

"В Вооруженные силы в качестве трофеев поступили чуть ли не больше танков и бронемашин, чем за последние годы поступало от российского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами к реактивным системам залпового огня, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды "вернутся" врагу", – отметил Резников.

Министр подчеркнул, что украинская армия также несет потери.

"Они сражаются как киборги, но в груди – живое сердце. Каждого из них будут помнить как героя. Люди – самое ценное для нас. Это отличает Украину от России", – добавил глава Минобороны.