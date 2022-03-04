На Зеленского уже трижды покушались путинские отряды убийц – The Times

По информации журналистов, не смогли выполнить задачу убить президента Украины группа Вагнера и чеченский спецназ. Очередная попытка убийства в субботу закончилась устранением киллеров, пишет издание.

В The Times отметили, что украинских силовиков, вероятно, проинформировали российские шпионы, так как некоторые сотрудники российской службы безопасности недовольны войной и выступали против вторжения. Об этом говорил 1 марта секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Спецоперация, которую должны были осуществить непосредственно кадыровцы по ликвидации нашего президента, нам сегодня вполне известна. И я могу сказать, что мы получили информацию от представителей ФСБ, которые на сегодняшний день не хотят участвовать в этой кровавой войне. И благодаря этому была уничтожена та кадыровская элитная группа, которая сюда отправилась именно для ликвидации нашего президента", – цитирует секретаря СНБО "Радіо Свобода".

Группа Вагнера находилась в Киеве более шести недель, и ей было поручено отследить и уничтожить 24 высокопоставленных украинцев. Москва оказывала на них давление, чтобы они как можно быстрее уничтожили свои цели. Инсайдер сообщил The Times, что в Киеве все еще находятся 400 потенциальных убийц и что достаточно, чтобы "повезло" одному из них, и все отправятся домой "с бонусом".

"Есть сообщения, что они разрабатывают планы еще одного покушения до выходных", – отметило издание.

Зеленский ранее отклонил все предложения помочь ему покинуть столицу и заявил, что ему "нужны боеприпасы, а не поездка", пишет The Times.