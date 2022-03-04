На Зеленского уже трижды покушались путинские отряды убийц – The Times

По информации журналистов, не смогли выполнить задачу убить президента Украины группа Вагнера и чеченский спецназ. Очередная попытка убийства в субботу закончилась устранением киллеров, пишет издание.
В The Times отметили, что украинских силовиков, вероятно, проинформировали российские шпионы, так как некоторые сотрудники российской службы безопасности недовольны войной и выступали против вторжения. Об этом говорил 1 марта секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Спецоперация, которую должны были осуществить непосредственно кадыровцы по ликвидации нашего президента, нам сегодня вполне известна. И я могу сказать, что мы получили информацию от представителей ФСБ, которые на сегодняшний день не хотят участвовать в этой кровавой войне. И благодаря этому была уничтожена та кадыровская элитная группа, которая сюда отправилась именно для ликвидации нашего президента", – цитирует секретаря СНБО "Радіо Свобода".
Группа Вагнера находилась в Киеве более шести недель, и ей было поручено отследить и уничтожить 24 высокопоставленных украинцев. Москва оказывала на них давление, чтобы они как можно быстрее уничтожили свои цели. Инсайдер сообщил The Times, что в Киеве все еще находятся 400 потенциальных убийц и что достаточно, чтобы "повезло" одному из них, и все отправятся домой "с бонусом".
"Есть сообщения, что они разрабатывают планы еще одного покушения до выходных", – отметило издание.
Зеленский ранее отклонил все предложения помочь ему покинуть столицу и заявил, что ему "нужны боеприпасы, а не поездка", пишет The Times.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали сотни мирных жителей, ранения получили тысячи человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.