Зеленский поговорил об обстрелах Запорожской АЭС с Байденом и Джонсоном. Британия созывает Совбез ООН

"Президент Байден присоединился к президенту Зеленскому, призвавшему Россию прекратить военную деятельность в этом районе и разрешить пожарным и спасателям доступ к месту происшествия", – говорится в сообщении.

Зеленский также обсудил российскую террористическую атаку на Запорожскую АЭС с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщила 4 марта пресс-служба британского правительства.

"Сегодня ранним утром премьер-министр разговаривал с президентом Украины Зеленским о тяжелой ситуации на Запорожской АЭС. Оба лидера согласились, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и предоставить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Джонсон заявил, что действия Путина могут угрожать безопасности всей Европе. Он также пообещал, что "Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась".

Премьер-министр будет добиваться экстренного заседания Совбеза ООН в ближайшие часы, сообщила пресс-служба британского правительства.