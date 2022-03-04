Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, возник пожар

Оккупанты обстреляли АЭС в Энергодаре в ночь на 4 марта Фото: wikipedia.org

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Строительство станции началось в 1981 году. В 1984–1987 годах было введено в эксплуатацию четыре энергоблока, в 1989 году – пятый, в 1995 году – шестой. Ежегодно станция генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте "Энергоатома".

"Угроза мировой безопасности! В результате непрерывного обстрела врагом построек и блоков крупнейшей АЭС в Европе пылает Запорожская атомная станция", – написал он ночью 4 марта в Telegram.

Спикер Запорожской АЭС Андрей Туз в 1.10 сообщил в видеообращении, что техника РФ ведет огонь по станции.

"Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей атомной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по энергоблокам Запорожской АЭС", – сказал он.

Через 25 минут он подтвердил, что в результате обстрелов российскими военными в сторону АЭС начался пожар.

"Энергоатом" обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжелого оружия – это "строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира".

Запорожская АЭС транслировала происходящее возле станции на своем канале в YouTube. На некоторых кадрах видны вспышки и дым возле станции.

ВИДЕО

Видео: Запорізька АЕС / YouTube

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к городу и разместили "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что 2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город. Около 22.30 мэр города сообщил, что колонна вражеской техники двигается в сторону атомной электростанции, в городе слышны громкие выстрелы.