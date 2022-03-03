Российские оккупанты просили власти Энергодара пустить их в город, чтобы сделать "селфи" на фоне АЭС – глава "Энергоатома"

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к городу и разместили "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС.
Котин отметил, что по зову мэра 2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам.
По его словам, российские захватчики попросили провести переговоры с руководством города.
"Они говорят, что у них есть задание от их руководства занять город Энергодар и Запорожскую АЭС. Даже они говорят о том, что им достаточно только войти в город, сфотографироваться на фоне Запорожской АЭС и отправить соответствующий отчет своему руководству в российской армии для пропаганды, что они контролируют город и атомную станцию, после чего они якобы сразу же покинут наши объекты", – рассказал он.
Котин подчеркнул, что атомные объекты – "не игрушки", и выразил надежду, что у российских захватчиков хватит здравого смысла не выпускать ракеты в сторону АЭС. Он рассказал, что "Энергоатом" обратился в МАГАТЭ с просьбой установить на международном уровне 30-километровые зоны контроля вокруг всех атомных объектов в Украине, куда не могли бы войти российские захватчики. Котин оценил ущерб компании от действий россиян за шесть дней полномасштабной войны в 18 млрд грн.
3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.
"В Энергодаре все жарче. Российские ДРГ – уже в городе. Пытаются добраться до высоких точек и занять их как позиции. Раздаются выстрелы и взрывы. Все вокруг стучит, трещит, впечатление, будто зажигают сотни фейерверков. Атомная станция держится, техника на блокпосту", – сообщила пресс-служба "Энергоатома" в 19.49.
После обстрела города и захода оккупантов на его улицы известно о по меньшей мере двух раненых гражданских жителях, написал в Telegram мэр города Дмитрий Орлов в 20.05.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с начала вторжения около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.