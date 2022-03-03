Российские оккупанты просили власти Энергодара пустить их в город, чтобы сделать "селфи" на фоне АЭС – глава "Энергоатома"

Враги уже в Энергодаре, но Запорожская АЭС "держится", сообщили в "Энергоатоме" 3 февраля Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к городу и разместили "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Котин отметил, что по зову мэра 2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам.

По его словам, российские захватчики попросили провести переговоры с руководством города.

"Они говорят, что у них есть задание от их руководства занять город Энергодар и Запорожскую АЭС. Даже они говорят о том, что им достаточно только войти в город, сфотографироваться на фоне Запорожской АЭС и отправить соответствующий отчет своему руководству в российской армии для пропаганды, что они контролируют город и атомную станцию, после чего они якобы сразу же покинут наши объекты", – рассказал он.

Котин подчеркнул, что атомные объекты – "не игрушки", и выразил надежду, что у российских захватчиков хватит здравого смысла не выпускать ракеты в сторону АЭС. Он рассказал, что "Энергоатом" обратился в МАГАТЭ с просьбой установить на международном уровне 30-километровые зоны контроля вокруг всех атомных объектов в Украине, куда не могли бы войти российские захватчики. Котин оценил ущерб компании от действий россиян за шесть дней полномасштабной войны в 18 млрд грн.

3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.

"В Энергодаре все жарче. Российские ДРГ – уже в городе. Пытаются добраться до высоких точек и занять их как позиции. Раздаются выстрелы и взрывы. Все вокруг стучит, трещит, впечатление, будто зажигают сотни фейерверков. Атомная станция держится, техника на блокпосту", – сообщила пресс-служба "Энергоатома" в 19.49.

После обстрела города и захода оккупантов на его улицы известно о по меньшей мере двух раненых гражданских жителях, написал в Telegram мэр города Дмитрий Орлов в 20.05.