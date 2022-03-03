НАТО следует закрыть небо над ядерными объектами Украины из-за терроризма РФ – Минэнерго

Совместное обращение подписали министр энергетики Герман Галущенко, глава Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков и глава "Энергоатома" Петр Котин.

"Украина просит МАГАТЭ обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия по недопущению актов ядерного терроризма, которым и является факт захвата войсками Российской Федерации Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения", – говорится в сообщении.

Также украинская власть настаивает "на действиях со стороны МАГАТЭ для немедленного прекращения огня и недопущения приближения оккупационных войск на расстояние ближе 30 км от АЭС, а также активизации штаба при Центре по инцидентам и аварийным ситуациям по координации действий для предотвращения реализации актов ядерного терроризма на ЧАЭС и гуманитарной и психологической помощи его персоналу".

"Факт захвата известной во всем мире ЧАЭС имеет все признаки акта ядерного терроризма, совершенного по отношению к ядерным объектам ЧАЭС и его персоналу военными формированиями РФ", – заявили Галущенко, Кориков и Котин.