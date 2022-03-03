НАТО следует закрыть небо над ядерными объектами Украины из-за терроризма РФ – Минэнерго

Совместное обращение подписали министр энергетики Герман Галущенко, глава Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков и глава "Энергоатома" Петр Котин.
"Украина просит МАГАТЭ обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия по недопущению актов ядерного терроризма, которым и является факт захвата войсками Российской Федерации Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения", – говорится в сообщении.
Также украинская власть настаивает "на действиях со стороны МАГАТЭ для немедленного прекращения огня и недопущения приближения оккупационных войск на расстояние ближе 30 км от АЭС, а также активизации штаба при Центре по инцидентам и аварийным ситуациям по координации действий для предотвращения реализации актов ядерного терроризма на ЧАЭС и гуманитарной и психологической помощи его персоналу".
"Факт захвата известной во всем мире ЧАЭС имеет все признаки акта ядерного терроризма, совершенного по отношению к ядерным объектам ЧАЭС и его персоналу военными формированиями РФ", – заявили Галущенко, Кориков и Котин.
В день вторжения в Украину, 24 февраля, российские оккупанты захватили ЧАЭС. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".
25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве.
В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.
26 февраля представитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Кузнецова сообщила, что Чернобыльская АЭС работает в плановом режиме, но оккупанты не выпускают персонал и не разрешают его ротацию.
Район ЧАЭС и еще одного ядерного объекта – возле Харькова – подвергся обстрелам, на это обратили внимание в МАГАТЭ и ООН.