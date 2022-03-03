ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С момента вторжения в Украину погибло около 9 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным ВСУ, в Украине уничтожено более 200 танков из РФ
По данным ВСУ, в Украине уничтожено более 200 танков из РФ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины озвучил в Facebook ориентировочные данные о потерях российских оккупантов по состоянию на 3 марта.

Уничтожено:

  • личного состава – около 9 тыс. человек;
  • танков – 217;
  • боевых бронированных машин – 900;
  • артиллерийских систем – 90;
  • реактивных систем залпового огня – 42;
  • средств ПВО ‒ 11;
  • самолетов – 30 (информация уточняется);
  • вертолетов – 31 (информация уточняется);
  • автомобильной техники ‒ 374;
  • легких скоростных катеров ‒ два;
  • цистерн с горюче-смазочными материалами ‒ 60;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня ‒ три.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", ‒ подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263658902613862

В ночь на 3 марта президент Украины Владимир Зеленский говорил о почти 9 тыс. погибших в Украине российских оккупантах.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, автомобили, война, Генштаб ВСУ, оккупация, агрессия, вертолет, ПВО, артиллерия, вторжение, беспилотники, самолеты, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ольга Сумская показала могилу своей матери
Ольга Сумская показала могилу своей матери
Роднянский: Зрители, а их миллионы, верят, что идет "специальная операция", а россияне сражаются с "националистами" и "наркоманами"
Роднянский: Зрители, а их миллионы, верят, что идет "специальная операция", а россияне сражаются с "националистами" и "наркоманами"
  Данилко: Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю – Владимира Соловьева
  Данилко: Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю – Владимира Соловьева
"Сказать, что картина печальная ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину
"Украину Россия разрывает на части уже восемь лет". Осадчая ответила россиянам на вопрос "Где вы были восемь лет?"
"Украину Россия разрывает на части уже восемь лет". Осадчая ответила россиянам на вопрос "Где вы были восемь лет?"
Группа СКАЙ: Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а становиться на защиту нашей страны
Группа СКАЙ: Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а становиться на защиту нашей страны
"Российская власть, каждая слезинка наших детей на вашей совести!" Пятилетний сын Бужинской, рыдая, призвал остановить войну
"Российская власть, каждая слезинка наших детей – на вашей совести!" Пятилетний сын Бужинской, рыдая, призвал остановить войну
Полякова старшей дочери: На пороге 17-летия ты не понаслышке узнала, что такое война! Настоящая, безжалостная, с разрушениями и жертвами
Полякова – старшей дочери: На пороге 17-летия ты не понаслышке узнала, что такое война! Настоящая, безжалостная, с разрушениями и жертвами
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии
Ярмоленко российским футболистам: Некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни
Ярмоленко – российским футболистам: Некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни
"Мир России разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо
"Мы поддерживаем Украину". Twenty One Pilots отменили концерт в Москве
"Мы поддерживаем Украину". Twenty One Pilots отменили концерт в Москве
Российская модель Шейк призвала жертвовать деньги ЮНИСЕФ и Красному Кресту в Украине
Российская модель Шейк призвала жертвовать деньги ЮНИСЕФ и Красному Кресту в Украине
Михалок обратился к рок-музыкантам: Называйте вещи своими именами. Путин убийца!
Михалок обратился к рок-музыкантам: Называйте вещи своими именами. Путин – убийца!
Бадоева: Мое утро начинается с переклички мамы, папы, брата с женой и двумя маленькими детьми, друзей с одного вопроса: "Как вы, у вас тихо?"
Бадоева: Мое утро начинается с переклички мамы, папы, брата с женой и двумя маленькими детьми, друзей с одного вопроса: "Как вы, у вас тихо?"
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города Москву, Питер
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья (106429)
2
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии (49887)
3
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам" (31241)
4
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области (20880)
5
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео (17890)
6
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину (15720)
7
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер (14251)
8
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо (13664)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS