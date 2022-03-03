Начались переговоры Украины и РФ. Подоляк озвучил три ключевые темы

"Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке: первое – немедленное прекращение огня, второе – перемирие, третье – гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов", – написал он.
Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022
1. Немедленное прекращение огня.
2. Перемирие.
3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов. pic.twitter.com/XUB7OEXKfN
НВ опубликовало в Twitter видео с началом переговоров. На них присутствует министр обороны Украины Алексей Резников.
Перемовини розпочались pic.twitter.com/wsSzkiUOPI— НВ (@tweetsNV) March 3, 2022
Где именно проходят переговоры, Подоляк не уточнил. На место переговоров он и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия отправились на вертолете.
Арахамия 2 марта опроверг сообщения, что второй раунд переговоров пройдет не в Беловежской пуще в Беларуси.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", – заявлял после встречи Подоляк.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.