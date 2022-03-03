Начались переговоры Украины и РФ. Подоляк озвучил три ключевые темы

Где именно проходят переговоры, Подоляк (на фото – самый дальний) не уточнил Фото: Михайло Подоляк / Twitter

"Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке: первое – немедленное прекращение огня, второе – перемирие, третье – гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов", – написал он.

Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке.

1. Немедленное прекращение огня.

2. Перемирие.

3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов. pic.twitter.com/XUB7OEXKfN — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

НВ опубликовало в Twitter видео с началом переговоров. На них присутствует министр обороны Украины Алексей Резников.

Где именно проходят переговоры, Подоляк не уточнил. На место переговоров он и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия отправились на вертолете.

Арахамия 2 марта опроверг сообщения, что второй раунд переговоров пройдет не в Беловежской пуще в Беларуси.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", – заявлял после встречи Подоляк.