Кулеба: Мы ни в коем случае не поедем на переговоры, если РФ планирует на них только оглашать свои ультиматумы

"Мы сейчас анализируем то, что произошло вчера, заявленные позиции. Президент [Владимир Зеленский] полностью проинформирован до самых мелких деталей о вчерашнем разговоре. Мы определимся со своей позицией, и тогда будем в случае необходимости готовиться к новой встрече", – сказал он.

Кулеба уверен, что такая встреча должна быть, потому что Украина верит в дипломатию и готова к дипломатическому решению конфликта.

"Но ни при каких обстоятельствах мы не поедем на переговоры, если РФ на них планирует только оглашать свои ультиматумы. Переговоры – это переговоры. И мы будем разговаривать и искать решение. Но исполнять российские ультиматумы и прихоти мы не будем", – подчеркнул глава МИД Украины.

28 февраля состоялся первый раунд переговоров Украины и России. Их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он не сообщал о достижении договоренности об этом. Стороны, по словам Подоляка, "определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", и уехали в столицы для дальнейших консультаций. Он назвал сложными переговоры и сказал, что Россия до сих пор "крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы".

В составе украинской делегации, кроме Подоляка, были глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат от "Голоса" Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.