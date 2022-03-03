Арахамия о переговорах с РФ: Программа-минимум – гуманитарные коридоры

"Через два часа стартуем. Программа-минимум – гуманитарные коридоры. Далее – по обстоятельствам", – написал он.
Также Арахамия опубликовал свое фото на фоне вертолета совместно с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.
Подоляк опубликовал в Twitter фото с Арахамией уже в вертолете.
"На переговоры с РФ. Уже в вертолетах. Через пару часов начнем", – прокомментировал советник главы ОП.
На переговоры с РФ. Уже в вертолётах. Через пару часов начнём… pic.twitter.com/y2J18SVF5f— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля.
"Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", – заявлял после встречи Подоляк.
Место встречи представители Украины не называли. Арахамия 2 марта опроверг сообщения, что это Беловежская пуща в Беларуси.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Украинские власти сообщают, что оккупанты отказываются предоставлять гуманитарные коридоры для выведения мирного населения из зоны боевых действий.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.