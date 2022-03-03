Арахамия о переговорах с РФ: Программа-минимум – гуманитарные коридоры

Арахамия и Подоляк вылетели на переговоры Фото: David Braun / Facebook

"Через два часа стартуем. Программа-минимум – гуманитарные коридоры. Далее – по обстоятельствам", – написал он.

Также Арахамия опубликовал свое фото на фоне вертолета совместно с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Подоляк опубликовал в Twitter фото с Арахамией уже в вертолете.

"На переговоры с РФ. Уже в вертолетах. Через пару часов начнем", – прокомментировал советник главы ОП.

На переговоры с РФ. Уже в вертолётах. Через пару часов начнём… pic.twitter.com/y2J18SVF5f — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля.

"Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", – заявлял после встречи Подоляк.

Место встречи представители Украины не называли. Арахамия 2 марта опроверг сообщения, что это Беловежская пуща в Беларуси.