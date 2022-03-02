"Место другое". Арахамия заявил, что украинская делегация проведет переговоры с РФ не в Беловежской пуще

"Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое", – сообщил нардеп.

Он пообещал рассказать подробности позже.

Ранее сегодня переговоры в Беловежской пуще анонсировал сам Арахамия и подтверждали в Офисе президента Украины.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля.

"Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", – заявлял после встречи советник главы ОП Михаил Подоляк.

И во время, и после переговоров российские оккупационные войска продолжали обстреливать украинские города, в том числе жилые кварталы, где нет никаких военных целей.