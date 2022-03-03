Мемориалы жертвам Холокоста осудили действия Путина

В частности, обстрел мемориального комплекса "Бабий Яр" 1 марта, осудил глава наблюдательного совета мемориала Натан Щаранский в заявлении, опубликованном на официальном сайте мемориала.

"Попытки Путина исказить и манипулировать темой Холокоста, чтобы оправдать незаконное вторжение в суверенную демократическую страну, крайне отвратительны. Символично, что он начинает наступление на Киев с удара по территории Бабьего Яра, где состоялось крупнейшее преступление нацистов", – говорится в заявлении.

Попечительский совет мемориала также опубликовал 1 марта официальное заявление с осуждением действий России.

“Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" резко осуждает агрессию Российской Федерации против Украины. Россия вульгарно инструментализировала антинацистскую риторику и пытается присвоить себе роль борца с нацизмом”, – сказано в заявлении.

Обстрел Бабьего Яра осудил 1 марта в Facebook глава МИД Израиля Яир Лапид. Россия как агрессор при этом им упомянута не была.

"Мы осуждаем атаку на еврейское кладбище возле мемориала памяти Холокоста евреев Киева и убийства еврейского народа в Бабьем Яру. Мы призываем хранить и уважать святость этого места", – заявил Лапид.

Российское вторжение в Украину прокомментировал мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем, расположенный в Иерусалиме. В его заявлении, опубликованном 27 февраля в Jewish Journal, подчеркивается, что в результате войны мирные жители были вынуждены покинуть свои дома.

"Мы решительно отвергаем циничное злоупотребление российским правительством термином "геноцид", памятью о Второй мировой войне и Холокосте, а также отождествлением украинского государства с нацистским режимом для оправдания своей неспровоцированной агрессии. Эта риторика является фактически ошибочной, морально отталкивающей и глубоко оскорбительной для памяти миллионов жертв нацизма и тех, кто мужественно с ним боролся", – говорится в заявлении.

С отдельным заявлением, опубликованным 28 февраля, выступила также Международная ассоциация исследователей геноцида.

“Российский президент Владимир Путин оправдывал вторжение, обвиняя Украину в совершении геноцида против русскоговорящих граждан. Путин ложно присваивает и эксплуатирует термин "геноцид" для оправдания вторжения в суверенное государство”, – отмечается в заявлении.

Исследователи подчеркивают, что нет никаких доказательств совершения геноцида Украиной против русскоязычных граждан, и такие претензии были разоблачены независимыми наблюдателями как безосновательные и сфабрикованные.

Американская неправительственная организация "Центр Симона Визенталя" в заявлении, опубликованном 25 февраля, призвала США разорвать все дипломатические связи с Россией.

"Непонятно, как в то время, когда миллионы невинных украинцев прячутся в бомбоубежищах и подземках, когда украинское правительство и учреждения уничтожаются, Госдепартамент США все еще может верить, что могут быть какие-то дипломатические отношения с режимом Владимира Путина. Не может быть дипломатических любезностей с Россией, пока ее войска во время вторжения убивают, калечат и перемещают невинных украинцев", – говорится в заявлении.