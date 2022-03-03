Мемориалы жертвам Холокоста осудили действия Путина

В частности, обстрел мемориального комплекса "Бабий Яр" 1 марта, осудил глава наблюдательного совета мемориала Натан Щаранский в заявлении, опубликованном на официальном сайте мемориала.
"Попытки Путина исказить и манипулировать темой Холокоста, чтобы оправдать незаконное вторжение в суверенную демократическую страну, крайне отвратительны. Символично, что он начинает наступление на Киев с удара по территории Бабьего Яра, где состоялось крупнейшее преступление нацистов", – говорится в заявлении.
Попечительский совет мемориала также опубликовал 1 марта официальное заявление с осуждением действий России.
“Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" резко осуждает агрессию Российской Федерации против Украины. Россия вульгарно инструментализировала антинацистскую риторику и пытается присвоить себе роль борца с нацизмом”, – сказано в заявлении.
Обстрел Бабьего Яра осудил 1 марта в Facebook глава МИД Израиля Яир Лапид. Россия как агрессор при этом им упомянута не была.
"Мы осуждаем атаку на еврейское кладбище возле мемориала памяти Холокоста евреев Киева и убийства еврейского народа в Бабьем Яру. Мы призываем хранить и уважать святость этого места", – заявил Лапид.
Российское вторжение в Украину прокомментировал мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем, расположенный в Иерусалиме. В его заявлении, опубликованном 27 февраля в Jewish Journal, подчеркивается, что в результате войны мирные жители были вынуждены покинуть свои дома.
"Мы решительно отвергаем циничное злоупотребление российским правительством термином "геноцид", памятью о Второй мировой войне и Холокосте, а также отождествлением украинского государства с нацистским режимом для оправдания своей неспровоцированной агрессии. Эта риторика является фактически ошибочной, морально отталкивающей и глубоко оскорбительной для памяти миллионов жертв нацизма и тех, кто мужественно с ним боролся", – говорится в заявлении.
С отдельным заявлением, опубликованным 28 февраля, выступила также Международная ассоциация исследователей геноцида.
“Российский президент Владимир Путин оправдывал вторжение, обвиняя Украину в совершении геноцида против русскоговорящих граждан. Путин ложно присваивает и эксплуатирует термин "геноцид" для оправдания вторжения в суверенное государство”, – отмечается в заявлении.
Исследователи подчеркивают, что нет никаких доказательств совершения геноцида Украиной против русскоязычных граждан, и такие претензии были разоблачены независимыми наблюдателями как безосновательные и сфабрикованные.
Американская неправительственная организация "Центр Симона Визенталя" в заявлении, опубликованном 25 февраля, призвала США разорвать все дипломатические связи с Россией.
"Непонятно, как в то время, когда миллионы невинных украинцев прячутся в бомбоубежищах и подземках, когда украинское правительство и учреждения уничтожаются, Госдепартамент США все еще может верить, что могут быть какие-то дипломатические отношения с режимом Владимира Путина. Не может быть дипломатических любезностей с Россией, пока ее войска во время вторжения убивают, калечат и перемещают невинных украинцев", – говорится в заявлении.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают. В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.