Группа СКАЙ: Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а становиться на защиту нашей страны

"Сейчас важно задать себе единственный вопрос: "Чем я могу помочь Украине?" Кто чем может, кто что умеет – все вместе к победе! За Украину, за наших детей, за свободу, за нашу землю, за нашу независимость! Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а становиться на защиту нашей страны. Это ваша прямая обязанность перед государством, перед народом, перед вашими семьями!" – говорится в сообщении.

Также в посте обратились к женщинам: "Вы – хранительницы мира на нашей земле, спасибо вам, что будете делать все, что в ваших силах, по всем направлениям, чтобы помочь нашим героям!"

Участники СКАЙ отметили, что гордятся своим народом.

"Слава Украине! Слава нашим защитникам!" – завершили они пост.