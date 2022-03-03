Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии

Сын Повалий: В Киеве ждут самые родные, родственники в соседних областях, мои милые друзья, которые всем сердцем поддерживают нашу смелую страну Фото: denis.povaliy / Instagram

"Мой товарищ едет хоронить сына, служившего в ВСУ. Я в шоке (нет – тупо в ах...е!) по поводу происходящего. XXI век на дворе, а мир устанавливается с помощью танков и ракетниц… Очень-очень соболезную всем, кто оказался в этом аду!" – заверил он.

По словам Повалия, в украинской столице у него остались близкие люди.

"В Киеве ждут самые родные, родственники в соседних областях, мои милые друзья, которые всем сердцем поддерживают нашу смелую страну. Понятно, что кричать: "Остановите войну" – капля в море. Просто теперь стало окончательно ясно, что мир давно сошел с ума и, скорее всего, никогда в нем не был", – написал он.

Он отметил, что в сердцах большинства людей у нас боль и ненависть.

"Мы не в силах направить ее прямо на кукловода с красной кнопкой – просто разрушаем себя и близких… Давайте просто молиться и взывать о мире. Постить трупы погибших солдат и детей считаю вполне уместным – до некоторых не доходят масштабы трагедии... Идти же, добровольно брать в руки автомат и стрелять по себе подобным до победного – ошибкой. Война – абсурд, атавизм, каменный век… Нужен мир, друзья, а не смерть врагам. Ничего, что каждый такой призыв там укрепляет веру в то что мы, украинцы, нацики и нас необходимо уничтожить?" – написал он.

Повалий заявил, что в РФ точно так же желают сил и вдохновения своим сыновьям.

"Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии. Сейчас меня начнут осуждать за малодушие, но просто знайте, что я привык за почти 30 лет зависти и осуждения в адрес моей фамилии… Недоумеваю по поводу решения отправить танки на Киев. Думаю, сейчас маски окончательно сброшены… Мира нашему дому, нашей стране, нашей планете", – отметил он.