Ярмоленко – российским футболистам: Некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни

Ярмоленко --- российским коллегам: Вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно. Вы имеете влияние на людей. Покажите это Фото: yarmolenkoandrey / Instagram

"У нас в стране убивают людей наших, жен, матерей, детей. Но вы ничего не говорите и не комментируете", – сказал он.

Ярмоленко призвал игроков сборной России по футболу РФ объединиться и показать, что на самом деле происходит в Украине. Он подчеркнул, что в личных разговорах с ним российские спортсмены признавались, что осуждают политику своего президента Владимира Путина.

"Вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно. Вы имеете влияние на людей. Покажите это. Прошу вас. Я знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни", – сказал Ярмоленко.