В ходе войны в Украине погиб российский генерал-майор

Информацию о гибели Суховецкого "Радио Свобода" подтвердили в кировском областном отделении "Боевого братства".

Официально российские власти о гибели генерал-майора не сообщали.

"Радио Свобода" отметило, что Суховецкий стал самым высокопоставленным российским военным, о гибели которого в ходе войны с Украиной стало известно до этого момента.

Суховецкий родился в 1974 году. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, позже – Военную академию имени М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба вооруженных сил РФ.

В 2019–2021 годах Суховецкий был командиром 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Осенью 2021 года он был назначен заместителем командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа, сообщило издание "Новороссийский рабочий".